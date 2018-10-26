Тема:

Динозавры и птицы 28 минут назад

Новости Наука

26 октября 201819:24 Анатолий Глянцев

Уже почти птица? Обнаружен уникальный вид археоптериксов

"Пернатые" юрского периода заставляют учёных поломать голову.
Иллюстрация Zhao Chuang.

Палеонтологи описали ранее неизвестный вид археоптериксов. Он оказался гораздо ближе к птицам, чем все ранее изученные экземпляры. По сути, археоптериксу возвращён статус предка птиц (хотя и не современных), в котором эксперты начали было сомневаться.

Детали исследования изложены в научной статье, опубликованной в журнале Historical Biology группой во главе с Мартином Кундратом (Martin Kundrat) из Университета Павла Йозефа Шафарика в Словакии.

"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали об археоптериксе. Вкратце напомним, что всего известно 12 ископаемых экземпляров этих примечательных существ, все они найдены в Германии и относятся к юрскому периоду.

Первая находка была сделана в 1861 году. Тогда эту рептилию посчитали родоначальником птиц. Теперь же мы знаем, что современные пернатые произошли от другого общего предка.

Большинство палеонтологов считает, что потомки археоптерикса всё-таки были птицами в том смысле, что имели полный комплект "птичьих" признаков. Просто эта эволюционная линия не дожила до наших дней.

Однако со временем накапливалось всё больше свидетельств, что многие пресмыкающиеся имели те или иные признаки птиц (в частности, перья). В связи с этим некоторые специалисты усомнились в том, что археоптерикс чем-то выделяется из этого ряда.

Авторы взялись выяснить, какое отношение это древнее пернатое на самом деле имеет к птицам. Для этого они взяли окаменелость, известную как экземпляр № 8 (найдена в 90-х годах прошлого века), и просветили её с помощью рентгеновских лучей.

"Это первый случай, когда многочисленные кости и зубы археоптерикса рассматривались со всех сторон, включая изучение их внутренней структуры. Использование синхротронной микротомографии было единственным способом исследования образца, поскольку он сильно сжат многочисленными фрагментированными костями, частично или полностью скрытыми в известняке", – заявляет Кундрат.

Учёные обнаружили столько отличий от образцов, ранее изученных другими методами, что выделили своего "подопечного" в отдельный вид Archaeopteryx albersdoerferi. Примечательно, что найденные особенности делают A. albersdoerferi более похожим на птиц, чем другие археоптериксы.

К таким признакам относятся, в частности, сросшиеся кости черепа, "укреплённые" кости запястья и кисти, а также различные детали строения плечевого пояса и крыла.

По мнению учёных, A. albersdoerferi является потомком типового вида археоптерикса A. lithographica (того самого, обнаруженного в 1861 году).

Примечательно, что образцы разделяет полмиллиона лет. И за это время археоптериксы значительно продвинулись по пути превращения в птиц. Выходит, что это всё-таки не рядовые обладатели случайного набора "птичьих" признаков, а предки полноценных летающих пернатых.

"Это [исследование] подтверждает, что археоптерикс был первой птицей, а не просто одним из нескольких пернатых динозавров-тероподов, как недавно предполагали некоторые авторы. Можно сказать, что оно возвращает археоптерикса на его насест в качестве первой птицы!" – говорит соавтор исследования Джон Наддс (John Nudds) из Манчестерского университета.

Разумеется, называя археоптерикса первой птицей, учёный несколько преувеличивает. Точнее было бы сказать, что это предки птиц, уже начавшие "оптичиваться".

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о цвете перьев археоптерикса и о том, что он завлекал свою половинку красивыми "штанами".

Ранее по теме

Сейчас

19:46

Ассанж готов сдаться при одном условии

19:08

Невеста расчлененного журналиста WP отказала Трампу

18:00

Караченцова похоронят не на Ваганьковском кладбище, а на Троекуровском

17:12

Игиловцы готовили в Москве взрывы и расстрелы

16:05

Определены дата и место похорон Николая Караченцова

15:07

В Москве и области объявлен "желтый" уровень опасности

14:37

Сочи ждут новые дожди и поставка продуктов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Игиловцы готовили в Москве взрывы и расстрелы

Игиловцы готовили в Москве взрывы и расстрелы

2 часа назад
Поргина о последних минутах Караченцова: он уходил спокойно, мне подмигнул

Поргина о последних минутах Караченцова: он уходил спокойно, мне подмигнул

1 час назад
Президент прокомментировал проблемы цыган и "псевдозамков"

Президент прокомментировал проблемы цыган и "псевдозамков"

1 час назад
Невеста расчлененного журналиста WP отказала Трампу

Невеста расчлененного журналиста WP отказала Трампу

14 минут назад
В Белоруссии ответили на украинский призыв не говорить на русском

В Белоруссии ответили на украинский призыв не говорить на русском

3 часа назад
Сын рассказал о последнем дне Караченцова

Сын рассказал о последнем дне Караченцова

4 часа назад
Грачева встретилась с мужем, отрубившим ей кисти рук

Грачева встретилась с мужем, отрубившим ей кисти рук

3 часа назад
Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

22.10.2018 08:44
После смерти брата Юрий Темирканов перенес концерт

После смерти брата Юрий Темирканов перенес концерт

4 часа назад
Пострадавшим от наводнения на Кубани предоставят матпомощь

Пострадавшим от наводнения на Кубани предоставят матпомощь

3 часа назад
Фонд ОМС разъяснил ситуацию с новыми и старыми полисами

Фонд ОМС разъяснил ситуацию с новыми и старыми полисами

3 часа назад
Киев недоволен "ущербным" заявлением ОБСЕ по российским военным

Киев недоволен "ущербным" заявлением ОБСЕ по российским военным

6 часов назад
Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

25.10.2018 17:29
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

25.10.2018 16:57
КХЛ. "Барыс" обыграл "Витязь" и продлил сразу две серии

КХЛ. "Барыс" обыграл "Витязь" и продлил сразу две серии

26 минут назад
Высоцкая и Пересильд стали заслуженными артистками России

Высоцкая и Пересильд стали заслуженными артистками России

27 минут назад
Стало известно, где лечится Джигарханян

Стало известно, где лечится Джигарханян

46 минут назад
Рассылка бомб знаменитостям: Трамп расстроен, подозреваемый задержан

Рассылка бомб знаменитостям: Трамп расстроен, подозреваемый задержан

48 минут назад
Московский суд оштрафовал издателя The New Times на 22 миллиона

Московский суд оштрафовал издателя The New Times на 22 миллиона

1 час назад
Штаты испытали новую противоракету

Штаты испытали новую противоракету

1 час назад
ФИФА признала чемпионат мира в России лучшим в истории

ФИФА признала чемпионат мира в России лучшим в истории

1 час назад
Караченцова похоронят не на Ваганьковском кладбище, а на Троекуровском

Караченцова похоронят не на Ваганьковском кладбище, а на Троекуровском

1 час назад
В Крыму заявили, что ЕС лицемерно "не знает, не видит и молчит" про Киев

В Крыму заявили, что ЕС лицемерно "не знает, не видит и молчит" про Киев

1 час назад
Полиция Дубая обзавелась "чудовищным" внедорожником-суперкаром

Полиция Дубая обзавелась "чудовищным" внедорожником-суперкаром

1 час назад
США считают, что Китай угрожает России

США считают, что Китай угрожает России

1 час назад
Российский флот получит почти два десятка кораблей с "Калибрами"

Российский флот получит почти два десятка кораблей с "Калибрами"

2 часа назад
Ещё не болезнь: эксперты рассказали о предиабете и о методах профилактики опасного заболевания

Ещё не болезнь: эксперты рассказали о предиабете и о методах профилактики опасного заболевания

2 часа назад
Трамп встретится с Путиным в Париже и ждет его в Вашингтоне

Трамп встретится с Путиным в Париже и ждет его в Вашингтоне

2 часа назад
Отец и сын чудом выжили после страшной аварии в Бруклине

Отец и сын чудом выжили после страшной аварии в Бруклине

2 часа назад
Осенний призыв: Киев пожаловался на Москву в МУС

Осенний призыв: Киев пожаловался на Москву в МУС

2 часа назад
Три Galaxy S10 и сгибаемый смартфон: СМИ раскрыли планы Samsung

Три Galaxy S10 и сгибаемый смартфон: СМИ раскрыли планы Samsung

2 часа назад
Лукашенко и Порошенко заявили о взаимном доверии

Лукашенко и Порошенко заявили о взаимном доверии

2 часа назад
Клетка тартан: история одного из самых трендовых узоров

Клетка тартан: история одного из самых трендовых узоров

2 часа назад
Первая в России женщина с киберзрением приняла участие в модном показе

Первая в России женщина с киберзрением приняла участие в модном показе

3 часа назад
Роскомнадзор пообещал оштрафовать Google

Роскомнадзор пообещал оштрафовать Google

3 часа назад
"Ненастье": "вкусный" фильм о брутальной стране

"Ненастье": "вкусный" фильм о брутальной стране

3 часа назад
Фура обрушила мост и раздавила легковушку: работам на месте ДТП в Приморье мешает ливень

Фура обрушила мост и раздавила легковушку: работам на месте ДТП в Приморье мешает ливень

4 часа назад
7,5 процента годовых: ЦБ сохранил ключевую ставку

7,5 процента годовых: ЦБ сохранил ключевую ставку

4 часа назад
Зампрокурора Башкирии взяли в Шереметьеве за взятку

Зампрокурора Башкирии взяли в Шереметьеве за взятку

5 часов назад
Украинские СМИ опубликовали завещание Сенцова

Украинские СМИ опубликовали завещание Сенцова

5 часов назад
Таисия Повалий развела родителей и предала семью ради новой любви и сцены

Таисия Повалий развела родителей и предала семью ради новой любви и сцены

5 часов назад
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего

Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего

7 часов назад
Психологи объяснили популярность "Тетриса"

Психологи объяснили популярность "Тетриса"

7 часов назад
Ученые нашли неожиданную замену стволовым клеткам

Ученые нашли неожиданную замену стволовым клеткам

7 часов назад
5 вещей, без которых современным родителям никак не обойтись

5 вещей, без которых современным родителям никак не обойтись

9 часов назад
10 самых больших ледоколов в мире

10 самых больших ледоколов в мире

9 часов назад
В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

25.10.2018 16:05
Пражский филармонический хор даст концерт в Москве

Пражский филармонический хор даст концерт в Москве

23.10.2018 19:25