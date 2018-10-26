Уже почти птица? Обнаружен уникальный вид археоптериксов

Палеонтологи описали ранее неизвестный вид археоптериксов. Он оказался гораздо ближе к птицам, чем все ранее изученные экземпляры. По сути, археоптериксу возвращён статус предка птиц (хотя и не современных), в котором эксперты начали было сомневаться.

Детали исследования изложены в научной статье, опубликованной в журнале Historical Biology группой во главе с Мартином Кундратом (Martin Kundrat) из Университета Павла Йозефа Шафарика в Словакии.

"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали об археоптериксе. Вкратце напомним, что всего известно 12 ископаемых экземпляров этих примечательных существ, все они найдены в Германии и относятся к юрскому периоду.

Первая находка была сделана в 1861 году. Тогда эту рептилию посчитали родоначальником птиц. Теперь же мы знаем, что современные пернатые произошли от другого общего предка.

Большинство палеонтологов считает, что потомки археоптерикса всё-таки были птицами в том смысле, что имели полный комплект "птичьих" признаков. Просто эта эволюционная линия не дожила до наших дней.

Однако со временем накапливалось всё больше свидетельств, что многие пресмыкающиеся имели те или иные признаки птиц (в частности, перья). В связи с этим некоторые специалисты усомнились в том, что археоптерикс чем-то выделяется из этого ряда.

Авторы взялись выяснить, какое отношение это древнее пернатое на самом деле имеет к птицам. Для этого они взяли окаменелость, известную как экземпляр № 8 (найдена в 90-х годах прошлого века), и просветили её с помощью рентгеновских лучей.

"Это первый случай, когда многочисленные кости и зубы археоптерикса рассматривались со всех сторон, включая изучение их внутренней структуры. Использование синхротронной микротомографии было единственным способом исследования образца, поскольку он сильно сжат многочисленными фрагментированными костями, частично или полностью скрытыми в известняке", – заявляет Кундрат.

Учёные обнаружили столько отличий от образцов, ранее изученных другими методами, что выделили своего "подопечного" в отдельный вид Archaeopteryx albersdoerferi. Примечательно, что найденные особенности делают A. albersdoerferi более похожим на птиц, чем другие археоптериксы.

К таким признакам относятся, в частности, сросшиеся кости черепа, "укреплённые" кости запястья и кисти, а также различные детали строения плечевого пояса и крыла.

По мнению учёных, A. albersdoerferi является потомком типового вида археоптерикса A. lithographica (того самого, обнаруженного в 1861 году).

Примечательно, что образцы разделяет полмиллиона лет. И за это время археоптериксы значительно продвинулись по пути превращения в птиц. Выходит, что это всё-таки не рядовые обладатели случайного набора "птичьих" признаков, а предки полноценных летающих пернатых.

"Это [исследование] подтверждает, что археоптерикс был первой птицей, а не просто одним из нескольких пернатых динозавров-тероподов, как недавно предполагали некоторые авторы. Можно сказать, что оно возвращает археоптерикса на его насест в качестве первой птицы!" – говорит соавтор исследования Джон Наддс (John Nudds) из Манчестерского университета.

Разумеется, называя археоптерикса первой птицей, учёный несколько преувеличивает. Точнее было бы сказать, что это предки птиц, уже начавшие "оптичиваться".

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о цвете перьев археоптерикса и о том, что он завлекал свою половинку красивыми "штанами".