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26 октября 201821:43 Андрей Архипов

Болтон запутался в антироссийских санкциях

Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности, похоже, не владеет информацией о введении или невведении санкций против России, но очень хочет выглядеть осведомлённым.

Ещё совсем недавно, посещая Россию, после встречи с Владимиром Путиным Джон Болтон заявил, что вопрос о введении каких-либо новых санкций в отношении Москвы Вашингтон не рассматривает.

Оно и понятно. Он был просто обязан выдержать хоть малейший дипломатический этикет, находясь в стране, против которой США открыто ведут санкционное наступление.

"На данный момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении РФ", — заявлял тогда помощник Трампа.

Сегодня, перебравшись в Грузию, Болтон уже был вынужден решать другую задачу. Вашингтон всеми силами старается вовлечь Тбилиси в круг своих преданных сателлитов и поэтому играет на тех ранах, что нанесла Грузии авантюрная политика беглого президента Саакашвили.

"Безусловно, будет неверно сказать, что мы не собираемся вводить больше санкции в отношении России", — заявил Болтон, комментируя возможность введения санкций в будущем.

Поясняя свою мысль, он прибегнул к максимально расплывчатому тезису, который позволяет ему в дальнейшем при любом развитии событий сказать, что именно это он и имел в виду.

"Мы будем делать то, что от нас потребуется сделать и что, с нашей точки зрения, необходимо", — подытожил Болтон.

Ещё менее понятно, но не менее красноречиво прозвучал комментарий в исполнении Джона Болтона относительно возможности введения санкций против российского госдолга.

Речь об этом зашла после появления сведений о внесении в конгресс США пары законопроектов, предусматривающих запрет на проведение операций с ценными бумагами, входящими в структуру внешнего долга России.

Впрочем, своих законодателей осадил Минфин США, напомнив, что такие действия если и причинят кому-то вред, то это будут в первую очередь сами Соединённые Штаты, а потому российский госдолг стоит оставить в покое.

Стоит добавить, что и в России на эти новости отреагировали без особых волнений. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что даже в случае негативного развития событий она готова предоставить рынку инструменты для сглаживания возможных негативных последствий.

Болтон же, в свою очередь, сообщил, что ему о санкционных планах в отношении российского госдолга, – "ничего не известно". Тут же добавил, что российский госдолг, — "под санкции не попадает".

И всё же между этими двумя довольно полярными точками зрения, помощник президента США ухитрился вставить ещё один тезис, открывающий широкие перспективы для толкования.

Суверенный долг России, и тут необходимо цитировать, — "может быть затронут, если он вовлечен в транзакции, которые связаны с транзакциями, попадающими под санкции".

11 ноября в Париже Владимир Путин должен встретиться с Дональдом Трампом. Подготовка встречи уже идёт и хочется надеяться, что шеф Джона Болтона будет более чёток в высказываниях. Хотя и Трамп не раз доказывал, что градус его заявлений сильно зависит от его геолокации.

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