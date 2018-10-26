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26 октября 201820:04

Легойда ответил Денисенко

Сергей Фадеичев/ТАСС

Глава непризнанного Киевского патриархата не имеет права диктовать канонической Украинской православной церкви ее статус.

Как передает ТАСС, об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он прокомментировал заявление руководителя так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) о том, необходимо изменить название Украинской православной церкви Московского патриархата на Российскую православную церковь на Украине.

По словам Легойды, Украинская православная церковь является единственной канонической православной церковью в стране, и нет никаких причин менять ее название.

Он подчеркнул, что "никто не имеет право диктовать нашей церкви ее канонический статус и структуру, тем более, Михаилу Антоновичу Денисенко", напомнив, что РПЦ — это не церковь Российской Федерации.

Легойда отметил, что Русская православная церковь присутствует во многих странах, 16 из которых являются зоной ее канонической территории.

9-11 октября на заседании синода Константинопольский патриархат сообщил, что предоставляет автокефалию церкви Украины, и отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Параллельно была снята анафема с руководителей двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Также было заявлено о намерении вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.

В ответ на эти действия 15 октября синод Русской православной церкви принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения (совместное служение литургий) с Константинополем.

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