Без крыши над головой: у беглого банкира Пугачева забирают лондонский дом
"Бездомный миллионер из Челси" — так в британской прессе сегодня пишут о беглом банкире Сергее Пугачеве. Суд отобрал у него особняк в престижном районе Лондона. Деньги от его продажи должны пойти на выплату долгов, которых олигарх накопил на миллиарды рублей. Кто сейчас живет в доме за 9 миллионов фунтов стерлингов?
Этот исторический особняк на берегу Темзы знавал немало баловней судьбы. Больше сорока лет им владела семья миллиардеров Форбс. Здесь гостили президент США Рональд Рейган, британский премьер Маргарет Тэтчер и актриса Элизабет Тейлор. Респектабельные гостиные, десять спален, семь ванных комнат — всю эту роскошь в итоге приобрел сбежавший из России миллиардер.
В этом семейном гнезде Сергей Пугачев думал отсидеться, укрывшись от российских кредиторов, которым он задолжал десятки миллиардов рублей. Но спокойной жизни в Лондоне не получилось. Российское агентство по страхованию вкладов в итоге добилось в английском суде, чтобы имущество беглеца, включая этот дом, было продано, а деньги вернулись в Россию.
Хотя особняк и выставлен за 9 миллионов фунтов стерлингов, былого блеска здесь не наблюдается. Сиротливый "Бентли" явно скучает в этом дворе. Хозяева не отвечают на звонки.
Сергей Пугачев сейчас скрывается во Франции, куда он бежал из Лондона еще три года назад, объяснив свой поступок тем, что в Англии ему находиться небезопасно.
"Мне пришлось уехать, потому что я получал немыслимое количество угроз. За мной постоянно следили. Последней каплей стало то, что полиция обнаружила в моих автомобилях объекты, которые походили на взрывные устройства", — объясняет отъезд Пугачев.
Английского судью этот побег тогда только разозлил. Пугачева признали виновным в попытке скрыть активы и даче ложных показаний. На принадлежащую ему яхту, а также виллы во Франции и на Карибских островах наложен арест, всего суд заморозил его активы на сумму до 2 миллиардов долларов.
До января следующего года из дома должна съехать супруга олигарха — англичанка русского происхождения Александра Толстая.
Когда-то Александра считала, что связала судьбу с человеком более чем состоятельным. И в первые годы семейная жизнь — по крайне мере, внешне — напоминала сказку. Для купленной им сети гастрономических бутиков "Эдиар" влюбленный банкир заказывал рекламу с участием своей избранницы. Но гастрономическое дело в итоге он завалил, да и с супругой, сбежав из Англии во Францию, расстался.
По утверждению знакомых, Александра была вынуждена распродавать коллекцию дизайнерских нарядов, чтобы содержать себя и троих общих с Сергеем детей.
- Я плакала два дня, когда обо всем узнала. Я потеряла дом в Сейнт-Бартс, мои дети теряют свой дом. Сергей не помогает нам уже три года.
Бывшего супруга Толстая сейчас называет деспотом и тираном, который держал ее в золотой клетке. Но даже достойного дома у нее теперь нет. Лондонский особняк должен быть продан до января 2019-го. Сам Пугачев по-прежнему во Франции, у него есть французский паспорт, и он рассчитывает на то, что Париж никогда не выдаст его России, как гражданина своей страны. Но с деньгами пока приходится расставаться.
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