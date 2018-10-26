Футбол может лишиться замен в добавленное время

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся изменением правил игры, готов выдвинуть предложение о запрете проводить в дополнительное время матчей замены. В организации полагают, что такие действия отнимают слишком много времени.

Кроме того, в правила могут внести изменения о месте произведения самой замены. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на ВВС, для сокращения процесса замены заменяемый игрок может покинуть поле в ближайшей к нему точке, а не идти к заменяющему его партнеру по команде.

К таким нововведениям членов совета подталкивает статистика: по имеющимся данным в поединках английской премьер-лиги в среднем мяч находится в игре всего 55 минут 9 секунд из 90 минут основного времени матча. Причиной этого в том числе называют долгий процесс замен, из которых пять процентов приходится как раз на дополнительное время.