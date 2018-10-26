Скончался последний корги Елизаветы II

Скончалась последняя собака породы корги, принадлежавшая британской королеве Елизавете II. 14-летнего пса звали Уиспер ("Шепот"), королева взяла его себе после смерти предыдущего хозяина, егеря Сандрингемского дворца Билла Фенвика, в 2016 году, сообщает Express.

Королева крайне опечалена смертью любимого пса. Известно, что Шепот чувствовал себя неважно последние несколько недель. Собака умерла всего через полгода после того, как не стало другого корги Елизаветы II по кличке Уиллоу ("Ива").

За всю жизнь 92-летняя Елизавета II была хозяйкой более 30 корги. В 2015 году королева приняла решение больше не заводить собак, чтобы они не остались одними в случае ее смерти. Тем не менее, для Уиспера было сделано исключение.

По словам неназванного источника, приближенного к королевской семье, последний корги королевы был крайне дружелюбным и повсюду бегал за своей хозяйкой.

Первые собаки появились у Елизаветы II в 1933 году, когда ей было семь лет.