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Скончался Николай Караченцов 3 минуты назад
Шут и герой, рыцарь и бунтарь: Караченцов не дожил всего день до 74-летия
Николай Караченцов ушел, не дожив всего день до своего 74-летия. Владимир Путин в своих соболезнованиях родным и близким артиста признался, что смерть Николая Петровича — огромная, невосполнимая утрата для всех. Слава пришла к Караченцову еще в начале 70-х, после первых же спектаклей в легендарном "Ленкоме", а в кино он за полвека сыграл более ста ролей, самые известные из которых без труда вспомнит любой из нас. И Николай Петрович, наверняка, играл бы дальше, если бы не страшные испытания, выпавшие на его долю в последние годы, . Испытания, которые не сломили его, а наоборот — сделали примером мужества и любви к жизни.
Любовь, что больше жизни и сильнее смерти — будто можно сыграть такое. Только прожить, не пропустив ни одного спектакля за 25 почти лет: "Юнона и Авось" — театральное чудо Николая Караченцова. "А я должен играть так, чтобы каждый зритель, уходя с любого моего спектакля, считал, что он был на лучшем спектакле Караченцова!" – рассуждал артист.
"Я не знаю, с залом в это время что-то происходило, — вспоминает композитор, народный артист России Алексей Рыбников. — Такой электрический ток! Такая энергия пробивала зал! Больше ни у кого это, конечно, не получалось... Никогда. Это получилось только у него".
"Он всегда благодарил за спектакль. Всегда обнимал, целовал, благодарил за спектакль, — добавляет заслуженная артистка России Анна Большова. — И вот эта благодарность, она в какой-то момент прозвучала как-то по-иному. Это всего одно слово "спасибо". Но я почувствовала, что как знаете, своего рода экзамен сдан. И он впустил меня вот в себя, вот в этот его мир "Юноны и Авось".
"Я, честно говоря, не понимал, откуда у него берутся силы, — признается народный артист России Дмитрий Певцов. — Он прилетел откуда-то, Бог знает, откуда, из Красноярска, спал полтора часа, выходил на сцену. И это был Рязанов!".
Сам говорил — биография в трех строчках: родился, закончил школу, институт и пришел в "Ленком", но точнее — ураганом ворвался на сцену, вместе с Тилем! Он — и шут, и герой, и благородный рыцарь, и трогательный бунтарь.
"Человек, который всегда был настоящим, который шел по жизни с высоко поднятой головой, и мы всегда от него как от батарейки заряжались", — рассказывает народный артист России Андрей Соколов.
А в кино — лихой, обожаемый Билли или обаятельный бандит Урри. Коллеги называли уважительно-просто — Петрович, а Петрович — всю жизнь выполнял обещание, данное самому себе — постичь в профессии все. Смеяться — до слез. А плакать — так, чтобы сердце рвалось в клочья.
"Один из немногих актеров, которые вызывали безусловное доверие в качестве героя на экране, — замечает заслуженный артист РФ Сергей Жигунов. — И это правда! Безусловное доверие в качестве героя. Большая потеря".
Бесподобная улыбка, хрипотцой поющий голос, узнаваемый всегда — даже если за кадром — исполняет неподражаемый блюз беспородного пса. А Бельмондо — так и сыграть не снилось, как Караченцов его озвучил.
Николай Караченцов не играл 12 лет. После аварии однажды лишь вернулся на экран — в маленькой роли в продолжении фильма "Белые росы". И когда на площадке услышал команды — "камера", "мотор", и хлопушка щелкнула — заплакал. И вместе с Николаем Петровичем плакала вся съемочная группа.
Артиста проводят в понедельник, 29 октября, в родном "Ленкоме", а вечером сыграют "Юнону", и это будет молитва, обращенная прямо в небо.
И сегодня в программе телеканала "Россия 1" произошли изменения. После полуночи смотрите фильм "Старший сын", в котором Николай Караченцов сыграл одну из лучших своих ролей. А в воскресенье покажут легендарную рок-оперу "Юнона и Авось", прославившую актера далеко за пределами страны.
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