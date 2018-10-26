На Кубани разбирают завалы мусора и восстанавливают движение поездов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей на Кубани. По данным МЧС, жертвами масштабных наводнений стали шесть человек. Еще один пропал без вести, восемь госпитализированы. Несколько часов назад спасателям удалось восстановить железнодорожное сообщение на участке Туапсе — Адлер. Сочи вновь стал отправлять и принимать пассажирские поезда.

Первый поезд, отправившийся из Сочи после наводнения, дает гудок. Железнодорожная блокада окончена. Один из мостов через реку Макопсе восстановлен. Второй путь пока не действует. Он находится в аварийном состоянии: рельсы и шпалы буквально висят над землей. Несколько кубометров земли потоками воды смыло в море.

Пустить все поезда по одной линии невозможно. Десятки составов продолжают стоять на всем протяжении от Краснодара до Сочи. Людей обеспечивают питанием прямо в поездах. Первые пассажиры уже прибывают в Сочи. На перроне праздник.

Около двух тысяч человек из задержанных поездов разместили в гостиницах Олимпийского парка. Тем, кто торопится покинуть курорт, РЖД предоставляет бесплатные билеты домой. "Все бесплатно – и самолетом бесплатно, и поездом бесплатно. Все оплачивает РЖД", — поясняет сотрудница. Но есть и те, кто решил дожидаться восстановления железной дороги, а пока воспользоваться уникальной возможностью отдохнуть в необычном месте.

Проехать по федеральной трассе на автомобиле по-прежнему невозможно. У обочин десятки машин ждут завершения работ. Елена Ипатова показывает фото сына с невесткой. Завтра у молодых свадьба, а как попасть на нее, мамы жениха теперь не знает. "Гости едут, а я не могу их встретить. И сын остался там один на другом берегу, а я на этом. Переживаю, нервничаю", — рассказывает Елена.

В самом Туапсе на улицах города разбирают завалы мусора. Местным жителям помогают спасатели и волонтеры. В квартирах подтопленных многоэтажек большая уборка.

Сестры Ермоленко подсчитывают ущерб. "Вода была выше подоконника, холодильник снесла", — рассказывают они. Мебель, бытовая техника, одежда – все теперь на свалку. Документы, к счастью, не утонули. "Это уже не первое наше наводнение, к сожалению. Четыре года назад сделали здесь капитальный ремонт, все поменяли. И вот теперь все заново", — говорит одна из женщин.

Центрального водоснабжения в городе нет. Восстановить его обещают в течение нескольких дней. По всему Туапсе и соседним поселкам питьевую воду развозят в больших цистернах. Люди говорят спасибо властям и ругают местных бизнесменов. "Подняли цены. Бессовестные! Вода в магазинах была по 50 рублей, а сейчас по 75! Ну что это такое? Разве можно так делать, когда беда?" – возмущается пенсионерка.

В селах цены на воду не растут. Там после разгула стихии даже магазинов теперь нет. Уборка мусора и откачка воды из подвалов — первоочередные задачи. В центре поселка людям бесплатно раздают воду и продукты. Сухие пайки многие жители Кривенковского сегодня повезут в гостиницу, где их временно разместили. Ночевать в подтопленных домах по-прежнему невозможно.

В гостиницу поедет и Руслан Алапаев. Местный герой. В день трагедии мужчина на лодке спасал соседей. Вытащить из мутной воды удалось больше десяти человек.

- Ой, он теперь мой спаситель! Я ему обязана своей жизнью.

Продавщицу местного магазина Руслан вытащил из окна, сорвав решетку, а после чуть не утонул сам — лодка прокололась. "Смотрю, уже все здесь начало заливать. Машины понесло, гараж вместе с машинами. А тут люди в магазине кричат, что выбраться не могут", — рассказывает Руслан.

Лейтенант МВД Александр Лепин в день потопа до последнего курсировал по улицам сел. Оповещал жителей о чрезвычайной ситуации, пока патрульная машина не ушла под воду.

13 дошколят в этом детском саду Туапсе спас инспектор ДПС Степан Мерзликин. Вместе с родителями он на руках выносил малышей из уходящего под воду здания. "Когда этот дождь закончится, неизвестно, насколько поднимется уровень воды – тоже. Первые этажи садика уже были подтоплены. Детей брали на руки, выносили и по живой цепочке передавали", — вспоминает инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Туапсинскому району Краснодарского края Степан Мерзликин.

В каких условиях проходила эвакуация наглядно видно на этих кадрах. Вода сносила все на своем пути. Больше всего пострадали поселки на берегу рек. А так сейчас выглядит одна из районных больниц в Сочи: в воде оказался весь этаж — бухгалтерия, архив, кабинеты.

Полностью ликвидировать последствия стихии в регионе удастся не раньше, чем через неделю. На Кубани с сегодняшнего дня и в Адыгее действует режим ЧС. Сильные дожди в горах еще могут повториться.