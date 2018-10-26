"Ленком" стал местом паломничества поклонников Караченцова

Москвичи сегодня весь день приходили на Малую Дмитровку к театру "Ленком", где многие годы служил Николай Караченцов (ФОТО). Люди несли цветы в память об артисте, которого этим утром не стало. Трагическая новость потрясла и коллег Николая Петровича, не раз выходивших с ним на одну сцену.

С самого утра, как только стала известна страшная новость, "Ленком" превратился в место настоящего паломничества поклонников выдающегося актера. У многих театр ассоциировался с Караченцовым. Люди приносят цветы, которые оставляют у афиш театра, другие стояли молча у входа в здание, скорбя о великой потере.

В фойе — напротив дверей служебного входа, в который заходил Караченцов больше полувека - стоит его портрет. Коллеги-артисты несут цветы. Вспоминают, каким он был тонким и внимательным партнером на сцене и каким душевным и отзывчивым человеком в жизни.

Для артиста, особенно такого, каким был Николай Караченцов, театр — это больше чем второй дом. "Ленком" был для него храмом. Николай Петрович не выходил на сцену больше 13 лет. Но ощущение, что он сыграл спектакль только вчера. И его гримерка, кажется, еще помнит его голос и смех.

Сегодня в "Ленкоме" дают спектакль "Аквитанская львица", где в главной роли — любимая партнерша Николая Петровича Инна Чурикова. Спектакль начался с минуты молчания.

"Ленком" изменил график своих спектаклей. В понедельник, 29 октября, на легендарных подмостках — "Юнона и Авось". В тот же день на сцене "Ленкома" пройдет прощание с народным артистом.