Старый полис все еще действует, но лучше поменять на новый

В СМИ появилась информация о том, что до 1 ноября всем необходимо заменить старый полис обязательного медицинского страхования на новый. И если не сделать это за оставшиеся пять дней, потом придется ждать аж до 1 января. Почему об этом стало известно так поздно и что делать тем, кто не успел?

Полис старого образца выдавался до 2011 года. Как правило, он выглядел так — зеленый бланк и карточка. Но мог отличаться от региона к региону. В 2011-м ввели полис нового образца. Он выпускается в форме двух бланков: бумажный светло-голубой и электронный — трехцветная пластиковая карта с чипом, номером и фотографией на обороте.

Новые бланки выдают уже семь лет. Но, например, в Москве из 12 миллионов застрахованных большинство — 6,5 миллиона — все еще не поменяли полис. До тех пор, пока на руках старый документ, он действует на всей территории страны. И менять сам бланк до 1 ноября необязательно.

"1 ноября — это срок, до которого гражданин в течение года может поменять страховую медицинскую компанию, — поясняет заместитель председателя Федерального фонда ОМС Юрий Нечипоренко. — Это необязательное действие. Это необходимо в том случае, если гражданин недоволен тем, как его страховая компания защищает права. Но это никак не влияет на получение полиса единого образца. Его можно получить в любое время, не только до 1 ноября".

"После 1 ноября наступает период так называемой тишины, когда государству необходимо более точно спланировать ресурсы на следующий год, — говорит заместитель генерального директора ВТБ Страхования Алексей Печенкин. — Если гражданину надо изменить какие-то свои данные, например, сменил место жительства, поменял фамилию, то это можно сделать круглогодично".

То есть именно менять страховую компанию можно не позднее 1 ноября и не чаще чем раз в год. Если полиса нет вообще, его также можно получить в любое время.

Главное преимущество нового полиса в том, что он единого образца и узнаваем на всей территории страны. Бывали случаи, что в соседних регионах не принимали бланки друг друга. Кроме того, в новом полисе зашито больше информации. Он дает возможность, например, записываться ко врачам онлайн.

"Люди с такими устаревшими данными не могут быть однозначно идентифицированы. И, например, доступ в личный кабинет ОМС со сведениями об оказанных услугах может быть ему не предоставлен", — отмечает директор Московского государственного фонда ОМС Владимир Зеленский.

Чтобы получить полис, в МФЦ или страховой компании нужно предъявить паспорт и карточку СНИЛС. Для ребенка понадобится свидетельство о рождении и паспорт родителя.