Утверждены заместители главы "Роскосмоса"

Юрий Урличич, занимавший до этого пост замруководителя Аналитического центра при правительстве РФ, утвержден первым заместителем генерального директора "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и приоритетным проектам.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в аппарате вице-премьера Юрия Борисова по итогам заседания наблюдательного совета государственной корпорации.

Другими заместителями руководителя "Роскосмоса" были утверждены: Максим Овчинников (экономика и финансы), Олег Фролов (реализация программы вооружений), Михаил Хайлов (космические комплексы и системы), Александр Лопатин (ракетостроение, эксплуатация наземной космической инфраструктуры, обеспечение качества и надежности), Дмитрий Беленов (главный финансовый директор), Иван Харченко (административные и корпоративные вопросы), Сергей Дубик (статс-секретарь, осуществление государственных полномочий), Сергей Савельев (международное сотрудничество), Сергей Демин (безопасность).