Формула-1. Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Мексики

На автодроме "Мехико" стартовал 19-й этап сезона "Формулы-1" – Гран-при Мексики. На трассе состоялся первый тренировочный заезд, победителем которого стал голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, являющийся действующим победителем мексиканского этапа.

Время голландца составило 1.16,656 секунды. Помимо Ферстаппена в тройку лучших вошел его коллега по команде австралиец Даниэль Риккардо, а также испанец Карлос Сайнс-младший, выступающий за Renault.

Российский пилот Williams Сергей Сироткин стал по итогам первых пятничных заездов 18-м. Он обогнал партнера Лэнса Стролла и Пьера Гасли из Toro Rosso.