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26 октября 201821:21

ЦСКА планирует сыграть с клубом НХЛ

https://cska-hockey.ru

Столичный хоккейный клуб ЦСКА в ближайшем будущем намерен провести выставочный матч против одной из команд Национальной хоккейной лиги, который будет посвящен 100-летию Анатолия Тарасова. Об этом сообщил президент армейского клуба Игорь Есмантович.

"В нынешнем году у ЦСКА столетие Анатолия Тарасова и в честь этого клуб хотел бы организовать матч с командой НХЛ, — приводит слова Есмантовича Чемпионат.Com. – Это был бы следующий рубеж и вызов как для лиги, так и для нашего клуба. Сейчас есть понимание с дворцом спорта и теперь нам нужно обдумать реализацию такого поединка. Но пока трудно сказать конкретный клуб".

Напомним, что ранее в истории хоккея клубы НХЛ и НХЛ проводили между собой три встречи: "Магнитка" в 2008-м году проиграла "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:4), СКА в 2010-м победил "Каролину Харрикейнз" (5:3), а рижское "Динамо" уступило "Финиксу" (1:3).

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