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Задержание Марии Бутиной 53 минуты назад
Слушания по делу Марии Бутиной отложили на 3 недели
Новые слушания по делу россиянки Марии Бутиной состоятся в американском суде 6 декабря. Ранее эти слушания были намечены на 13 ноября.
Как сообщает РИА Новости, в решении судьи Тани Чуткан отмечается, что суд учитывает сложный характер дела и считает, что "цели правосудия перевешивают заинтересованность общественности и обвиняемой в быстром процессе".
Мария Бутина была задержана в Вашингтоне в июле. 29-летняя россиянка обвиняется в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Кроме того, по мнению американских властей, она вела эту деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте США агентом иностранного государства. Ей грозит до 15 лет тюрьмы, уточняет ТАСС.
Бутина заявила в суде о своей невиновности. Ее адвокат отметил, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в университете, где она изучала международные отношения. Отец Бутиной считает, что его дочь стала жертвой внутриполитических разборок в США.
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