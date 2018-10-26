Пожарные спасли 10 человек на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы пожарные спасли 10 человек в горящем бизнес-центре на улице Бутлерова. К настоящему времени возгорание уже потушено.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Проводилась эвакуация: до прибытия пожарных из здания вышли около сотни человек. Никто не пострадал.