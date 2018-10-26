Американцу, пославшему бомбы Обаме и Клинтон, грозит 58 лет тюрьмы

Задержанному во Флориде подозреваемому в деле о рассылке посылок с взрывоопасным веществом в США 56-летнему Сесару Сэйоку-младшему предъявлены обвинения по пяти статьям уголовного кодекса США, ему грозит до 58 лет тюрьмы.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказал генеральный прокурор США Джефф Сешнс на специальной пресс-конференции в министерстве юстиции.

В свою очередь, выступая на том же мероприятии руководитель ФБР глава ФБР Кристофер Рэй проинформировал общественность, что Сэйок разослал не менее 13 опасных посылок. В каждом из пакетов была помещена трубка примерно 14,24 сантиметров в длину, часы, батарея, провода и взрывчатый материал.

Посылки были направлены, в частности, бывшему президенту США Бараку Обаме, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и актеру Роберту Де Ниро. Все они являются сторонниками Демократической партии.