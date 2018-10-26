В Лондоне "человека-паука" приговорили 4 месяцам тюрьмы

В Великобритании суд приговорил французского "человека-паука" Алена Робера к четырем с половиной месяцам тюрьмы. Так судья наказал скалолаза за восхождение на 230-метровый небоскреб Heron Tower в лондонском Сити. При этом исполнение наказания отсрочено на два года.

Кроме того, Робер должен будет выплатить 5,5 тысячи фунтов стерлингов в качестве компенсации полиции. Также суд запретил ему взбираться на все здания в Лондоне, передает ТАСС.

Судья Эдвард Макмуллан так пояснил свое решение:

"Вы явно опытный альпинист, но всегда есть опасность, что ваши действия могут быть сымитированы теми, кто менее опытен. Это может привести к фатальным последствиям".

На счету 56-летнего Робера многочисленные восхождения на высотные строения по всему миру. Он покорил главное здание МГУ в Москве, 123-этажный небоскреб Lotte World Tower в Сеуле, Эйфелеву башню и самое высокое здание в мире — небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае.