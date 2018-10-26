В Японии открылся ресторан, где подают еду, которую смертники заказывали перед казнью

В оживленном районе Токио Синдзюку открылся ресторан, где подают блюда, которые американские преступники, приговоренные к смертной казни, просили подать им перед экзекуцией. Уникальное кафе называется Ningen, то есть, "Человек", сообщает Munchies.

Ресторан с, мягко говоря, необычной кухней расположен в помещении бывшего книжного магазина.

Блюда в меню кафе распределены в хронологической последовательности. Первым в списке идет последняя трапеза убийцы и грабителя Гэри Марка Гилмора, которого растреляли в штате Юта в 1977 году. В США это было первое исполнение смертного приговора за 10 лет.

В качестве последнего в своей жизни блюда Гилмор выбрал гамбургер, картофель по-деревенски, яйцо вкрутую и три стопки виски Jack Daniels.

"Черная вдова" Джудиас Буэноано, убившая в 1980-е мужа, сына и любовника, предпочла перед казней более здоровую пищу – брокколи, спаржу, клубнику и помидоры черри.

А Джон Уэйн Гейси, который изнасиловал и убил 33 молодых человека, оказался приверженцем фастфуда. Он заказал в качасте последней трапезы ведро курицы из KFC, картошку фри, жареные креветки и клубнику. Мужчина прожил до 52 лет и был казнен в 1994 году в Иллинойсе путем смертельной инъекции.

Работавший клоуном Гейси стал прототипом для главного персонажа книги Стивена Кинга "Оно".

Ранее ученые выяснили, зачем в американских тюрьмах существует процедура последнего ужина.