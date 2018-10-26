Суд Линча: паломники убили водителя, врезавшегося в них

Агрессивная толпа устроила самосуд над водителем автомобиля, который совершил наезд на группу паломников в Мексике.

Как передает ТАСС, об этом сообщило издание Excelsior. По его сведениям, трагедия произошла в ночь на 26 октября в муниципалитете Чалько центрального штата Мехико.

Автофургон на большой скорости врезался в группу людей, которые направлялись в местную церковь, убив одного человека на месте и ранив 38 паломников.

В ответ взбешенная толпа вытащила незадачливого шофера из кабины и избила его до смерти, после чего подожгла автомобиль.

Местная полиция начала расследование случившегося.