Квинси Промес проиграл фанатам смартфон и оплатил обед в ресторане

Бывший футболист московского "Спартака" Квинси Промес, который минувшим летом перебрался в испанскую "Севилью", отметился несколькими щедрыми подарками фанатам андалусийского клуба.

Так, на днях голландец обедал в одном из ресторанов, когда к нему с просьбой об автографе и селфи подошли несколько молодых людей, которые отмечали день рождения своего друга. Квинси не отказал ни одному из них, а после, когда компания завершала празднование, выяснилось, что платить по счету им не придется – Промес оплатил его в качестве подарка.

Позже нападающий оказался в центре еще одного эпизода. Квинси пошел в магазин бытовой техники, где собирался купить себе новый смартфон. Но там его также узнали посетители, один из которых предложил ему сыграть в "камень-ножницы-бумага" на новенький iPhone. Промес согласился, но проиграл и был вынужден раскошелиться на дополнительную тысячу евро для победителя пари.

Напомним, что ранее Промес забил свои первые голы за "Севилью". В матче третьего тура Лиги Европы форвард стал автором дубля в ворота турецкого "Акхисара" и помог своему новому клубу одержать разгромную победу.