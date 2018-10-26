В США выбрали лучшие оптические иллюзии года

Представители американского Нейронного корреляционного общества подвели итоги конкурса на лучшую оптическую иллюзию, опубликованную в Интернете. Необычный конкурс проводится с 2005 года, сообщает Scientific American.

Первое место в непростом состязании занял математик из Японии Кокичи Сугихара. Он опубликовал оптическую иллюзию, которая заключется в том, что двухмерные объекты превращаются в трехмерные. Ученый получил приз в размере трех тысяч долларов.

Второе место занял проект "Иллюзия движения с поворотом". Из-за плавающих точек, которые появляются на заднем плане в изображении, нам кажется, что полоса в ролике движется не вверх, как на самом деле, а вправо. Автор иллюзии получил две тысячи долларов.

Третье место и одна тысяча долларов достались работе "Иллюзия глаз червя". Кольца, из которых состоит червь, движутся только в одном направлении, однако в процессе изменения их цвета кажется, что они меняют направление.

Осторожно, при просмотре этих роликов может укачать.