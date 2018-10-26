"Зенит" опередил "МанЮнайтед" в клубном рейтинге УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал новую версию клубного рейтинга по итогам выступлений команд в еврокубках. Санкт-петербургский "Зенит" благодаря победе над французским "Бордо" поднялся на 16-ю строчку и обошел английский "Манчестер Юнайтед".

Клуб из Северной столицы продолжает оставаться единственной российской командой, которая находится в Топ-20 лучших европейских клубов, сообщает официальный сайт УЕФА. "Сине-бело-голубые" опережают такие именитые клубы, как "МЮ", "Челси", "Монако" и прочих.

Из российских команд в Топ-50 также входят еще три клуба. После очередной еврокубковой недели столичный ЦСКА удержал за собой 30-е место, "Краснодар" остался на 47-й позиции, а московский "Локомотив" сохранил 50-ю строчку.

Лидером же рейтинга является мадридский "Реал". В пятерку лучших команд также входят "Барселона", "Бавария", мадридский "Атлетико" и "Ювентус" соответственно.