Территория Израиля вновь подверглась ракетному обстрелу

В пятницу, 26 октября со стороны сектора Газа было выпущено в направлении Израиля от 10 до 12 ракет, несколько из которых удалось перехватить.

Перехват ракет был осуществлен системой ПВО "Железный купол", передает ТАСС. Ранее в этот же день в израильском городе Сдерот и региональном совете Шаар ха-Негев трижды срабатывали сирены противовоздушной обороны.