Ферстаппен выиграл вторую тренировку Гран-при Мексики

Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал вторую победу на пятничных свободных заездах на автодроме "Мехико" в рамках 19-го этапа "Формулы-1" – Гран-при Мексики. Результат представителя Нидерландов составил 1.16,720 секунды.

Примечательно, что пьедестал второй практики получился абсолютно идентичным первой. Следом за Ферстаппеном также расположился его коллега по Red Bull Даниэль Риккардо, а замкнул тройку лучших Карлос Сайнс-младший, выступающий за Renault.

Российский пилот Williams Сергей Сироткин также продемонстрировал стабильность в результате – он вновь 18-й. Но на этот раз он опередил Фернандо Алонсо из McLaren и Кевина Магнуссена, представляющего Haas, и уступил своему партнеру по "конюшне" Лэнсу Строллу. Канадец стал по итогам заезда 16-м.

В субботу, 27-го октября, состоится третья свободная практика и квалификация.