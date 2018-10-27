Турция настаивает на выдаче арестованных по делу Хашогги

Прокуратура Турции требует экстрадиции 18 подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Их неделю назад арестовали на территории Саудовской Аравии. Страны договорились о совместном расследовании. Генеральный прокурор королевства должен прибыть в воскресенье в Стамбул.

Ранее Эр-Рияд признал, что журналист погиб на территории консульства королевства в Стамбуле, напоминает телеканал "Россия 24".