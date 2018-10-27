Валерий Герасимов принял участие в совещании начальников Генштабов ОДКБ в Алма-Ате

Начальники Генштабов стран-членов ОДКБ обсудили создание общей системы ПВО. Кроме того, генералы поговорили об обстановке в Центральной Азии и на другие темы, связанные с коллективной безопасностью. Встреча прошла в казахстанском городе Алма-Ата. Следующее такое заседание пройдет в Киргизии, напоминает телеканал "Россия 24".