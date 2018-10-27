Вячеслав Володин приехал с инспекцией на строительство аэропорта "Гагарин"

Спикер Государственный Думы Вячеслав Володин посетил стройплощадку нового саратовского аэропорта "Гагарин" в районе села Сабуровка. Открыть его планируют 1 сентября 2019 года, об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

Новый аэропорт рассчитан на 25 мест стоянок самолетов на перроне, а взлетно-посадочная полоса будет протяженностью 3 километра. Возводят новую авиагавань на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России", напоминает телеканал "Россия 24".