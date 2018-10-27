Никто не забыт: в Крыму торжественно перезахоронили останки красноармейцев, погибших в 1944 году

В Севастополе с почестями перезахоронили останки семи советских солдат, которые освобождали город весной 44-го года. Останки были обнаружены на мысе Херсонес в начале года, во время строительных работ на землях министерства обороны. С помощью архивов удалось установить имена бойцов, однако идентифицировать смогли только одного. На церемонию перезахоронения приехали его родственники, сообщает телеканал "Россия 24".