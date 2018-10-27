Жертвами обрушения моста в Приморье стали женщина и ребенок

По уточненным данным, в Приморье в результате обрушения автомобильного моста погибли женщина и ребенок. Ранее сообщалось об одной жертве.

Лишь ночью спасателям удалось извлечь легковой автомобиль, который при обрушении моста был зажат тяжелым грузовиков. В салоне искореженной машины были найдены тела двух — 25-летней женщины и 3-летней девочки.

Как сообщалось, в минувшую пятницу на автодороге Осиновка — Рудная Пристань во время проезда груженой фуры обрушился автомобильный мост. В результате инцидента тяжелым грузовиком был зажат легковой автомобиль. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать превышение нагрузки: врио губернатора края Олег Кожемяко сообщил, что груженая фура весила около 20 тонн – в полтора раза больше, чем способен выдержать мост.

Мост был построен в 1965 году, он состоял из шести пролетов, 40 однорядных опор и имел ограничение по нагрузке — соответствующие дорожные знаки были установлены в обоих направлениях. В результате обрушения конструкции разрушены 10 двойных опор моста, балка моста и четыре плиты проезжей части, сообщает "Интерфакс".