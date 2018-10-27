В Сочи вновь пошли поезда

В ночь на субботу, 27 октября, возобновлено железнодорожное сообщение между Сочи и Краснодаром, но пока поезда будут следовать по временной схеме по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ.

Ранее сообщалось, в результате бушевавшей на юге Кубани непогоды железнодорожные пути были подтоплены, повреждены и завалены камнями, из-за чего было приостановлено движение поездов на участке Горячий Ключ – Сочи, а после того, как обрушился мост на ведущей в Сочи федеральной трассе, город курорт оказался отрезан от остальной территории России.

В настоящее время железнодорожники предпринимают все меры для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия непогоды и минимизировать задержку поездов, передает ТАСС.