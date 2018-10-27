В США найдена еще одна подозрительная посылка

По данным Федерального бюро расследований США, следователи обнаружили еще одну подозрительную посылку, адресованную миллиардеру Тому Стейеру, не раз перечислявшему средства на нужды Демократической партии.

Как сообщалось, накануне американские правоохранительные органы задержали подозреваемого в отправке взрывоопасных почтовых отправлений. Среди адресатов — экс-президент США Барак Обама, супруги Билл и Хиллари Клинтон, финансист Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро. Все они являются оппонентами действующему президенту сраны Дональду Трампу. К настоящему времени известно о перехвате 14 таких посылок, две из которых были направлены в редакцию телеканала CNN.

Отправитель посылок задержан в штате Флорида, им оказался 56-летний уроженец Бруклина Сесар Сэйок. СМИ распространили фото задержанного, которого удалось обнаружить благодаря найденному на конверте отпечатку пальца и ДНК-уликам.