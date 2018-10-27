Житель Воронежа отстаивает права острова в Тихом океане

Василий Говорухин решил поддержать борьбу аборигенов за независимость от Австралии. Изначально остров Норфолк использовался для ссылки британских заключенных. Сегодня это центр туризма, рыболовства и даже эмиграции. На острове множество русских семей. Говорухин списался с жителями океанской глубинки и даже австралийским правительством. Предоставят ли автономию острову и пригласят ли россиянина посетить райские пляжи?

Отыскать Норфолк на карте еще тот квест. Несмотря на размеры – всего 34 квадратных километров – о его существовании теперь знают далеко за пределами Тихого океана.

Борьбу аборигенов за независимость от Австралии поддержал житель Воронежа Василий Говорухин. Решил помочь им делом. Отстоять право на самоопределение. Списался с жителями океанской глубинки и даже австралийским правительством.

"Жители 2 года боролись с этим, наняли международного адвоката, который в ООН представляет их интересы, и вот 19 сентября этого года мы объявили о создании автономного правительства", — рассказывает Василий Говорухин, житель Воронежа.

Чиновники из Канберры не пожалели времени на ответ и объяснили. Автономию острову предоставили еще 40 лет назад. Вот только жить после этого люди стали хуже. Пришлось вновь включать Норфолк в территорию штата Новый Южный Уэльс. И выделять деньги на его развитие.

"Дорогой, Василий Иванович. Правительство Австралии финансирует масштабную модернизацию инфраструктуры Норфолка. Для поддержки туризма на острове в течение следующих двух лет мы выделяем 770 000 долларов и еще 1 миллион 800 тысяч для поддержания и продвижения исторических районов, которые является главной туристической достопримечательностью", — ответило Говорухину правительство Австралии.

Изначально Норфолк использовалась для ссылки британских заключенных. Сегодня это центр туризма, рыболовства и даже эмиграции. На острове множество русских семей.

"Остров сам по себе очень маленький. Из основных промыслов это рыбный промысел, выращивание семян, и самый главный доход – градообразующая отрасль получения средств, это туризм", — рассказывает Константин Зазвонов, блогер.

И история с получением автономии уже тиражируется во многих, не только российских СМИ. А значит, популярность острова растет. Возможно, россиянина пригласят на судебные заседания, а заодно и посетить райские пляжи.

На волне борьбы за права островитян житель Воронежа вполне может отправиться в кругосветку. Посетить Нью-Йорк. Ведь он подает жалобу в Организацию Объединенных Наций. Правда, скорее всего, попытки отстоять права проживающих, окажутся безуспешными.

Как удалось выяснить, он уже обращался к властям Польши, Латвии и даже Киргизии. Критиковал сотрудничество России с Китаем в области их реконструкции и ремонта дорог. А, судя по видео в инстаграме, визу в США, и Автралию он может и не получить. Страницы в интернете там изучают. Кстати, доступ к сайту премьер-министра зеленого континента ему уже заблокировали. Так, что общаться он будет, разве что с жителями Норфолка. Причем дистанционно.

Возможно, жителя Воронежа больше интересует не борьба за права островитян, а прибыль от рекламы в интернете. В последнее время ищет новых подписчиков на свою страницу. В Австралии подобные блоги приносят неплохие деньги.