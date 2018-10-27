Андрей Кончаловский привез в Венецию свою постановку "Вишневого сада"

Театр имени Моссовета начал гастроли в Венеции. Актеры привезли спектакль "Вишневый сад" в постановке Андрея Кончаловского.

Толпа папарацци атакует маэстро Кончаловского и актёров — элегантную Юлию Высоцкую и демонического Александра Домогарова. Фотосессия, приветственные речи. Сам маэстро в этот раз склонен философскому обобщению.

Перед знаменитым театром Гольдони расстилают ковёр изысканного земляничного цвета. Этот театр знаком и любим артистам — в 2009 году они уже играли на этой сцене "Дядю Ваню". Спектакль, который россияне могут видеть в театре Моссовета, привезён в Италию в рамках грандиозного проекта "Русские сезоны".

Театр Гольдони считается национальным достоянием, возведённый в 1620 году он впоследствии был разрушен и перестроен в конце 19 века. "Для того, чтобы увеличить количество мест, во время реконструкции построили дополнительные балконы. Здесь нет определённого стиля, скорее пытались напомнить об атмосфере театра "Сан Лука", который и был построен на этом месте в 17 веке", — рассказывает Массимо Онгаро директор театра Гольдони.

Спектакли начинаются тут в 20.30. Но уже за час просят лишний билетик — аншлаг обеспечен именем Кончаловского, которого итальянцы знают, и, конечно, бессмертной чеховской пьесой.

Лёгкие декорации помогают зрителю сосредоточиться на действии. На видеоэкранах возникают чеховские письма. Чехов видел свой близкий конец, "Вишнёвый сад" стал его последней пьесой. Итальянский зритель ждёт, чтобы привезли и ещё один спектакль Кончаловского "Три сестры", ведь маэстро последовательно поставил, как трилогию, три чеховских пьесы.