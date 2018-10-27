Дорожники полностью восстановили автомобильное сообщение с Сочи

Полностью восстановлено автомобильное сообщение с городом Сочи, нарушенное в результате выпавших обильных осадков. В настоящее время мост через реку Макопсе на единственной автодороге, соединяющей Сочи с остальной территорией России, открыт для всех типов транспорта — грузового, легкового и общественного.

Как сообщалось, в ночь на минувший четверг движение через мост было закрыто из-за подтопления: на примыкании к его опоре была размыта насыпь, обвалилось земляное полотно, порядка 200 квадратных метров подводящей к мосту дороги было разрушено, напоминает ТАСС. В связи со сложившейся ситуацией местные дорожные службы были переведены на круглосуточный режим работы. В результате предпринятых действий сначала открыли движение для легкового транспорта, затем для грузовиков.

В настоящее время в Краснодарском крае из-за ливней подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены автодороги, железнодорожные пути, разрушено несколько мостов и подходов к ним, существуют перебои с электро- и газоснабжением. Город Туапсе с населением более 60 тысяч человек, остался без водоснабжения. Жертвами непогоды стали шесть человек, в регионе введен режим ЧС.