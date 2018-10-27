Skate Canada. Туктамышева лидирует после короткой программы, Медведева упала

В канадском Лавале продолжается второй этап Гран-при по фигурному катанию. В ночь на 27 октября прошла короткая программа в женском одиночном катании, которую выиграла российская фигуристка Елизавета Туктамышева.

Судьи оценили выступление россиянки на 74,22 балла, что стало лучшим результатом россиянки в сезоне. Второе и третье места после короткой программы занимают японские фигуристки — Вакаба Хигути (66,51) и Мако Ямасита (66,30).

Другая российская фигуристка Евгения Медведева совершила падение и занимает седьмое место, в ее активе 60,83 балла. Для нее этот результат стал худшим в короткой программе после перехода во взрослое фигурное катание. Еще одна россиянка — Дарья Паненкова (51,41) — замыкает таблицу.

Произвольную программу женщины покажут в ночь на воскресенье.