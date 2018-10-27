Теннис. Медведев вышел в полуфинал турнира в Базеле, где сыграет с Федерером

В швейцарском Базеле продолжается представительный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), призовой фонд которого составляет почти два миллиона евро. Россиянин Даниил Медведев смог пробиться в полуфинал соревнований.

Российский теннисист, получивший седьмой номер посева, в матче 1/4 финала одержал победу над четвертой ракеткой турнира греком Стефаносом Циципасом. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3​​​ в пользу Медведева, следующим соперником которого станет первый номер посева и хозяин турнира швейцарец Роджер Федерер.