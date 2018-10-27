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27 октября 201809:47

Теракт в Афганистане: пять человек погибли, 12 ранены

Не менее пяти человек стали жертвами теракта в городе Майдан-Шахр афганской провинции Вардак, где смертник на заминированном автомобиле протаранил здание центра логистики сил безопасности. Еще 12 человек  ранены, рассказал афганскому телеканалу 1TV пресс-секретарь полиции Вардака Хекматулла Камрани.

В результате атаки погибли как служащие сил безопасности, так и гражданские лица. Нападение произошло примерно в 8:00 утра (6:30 по московскому времени) в городском районе Майдан-и-Котал. Взрыв был таким мощным, что в соседних зданиях побиты оконные стекла.

После теракта была закрыта дорога Кабул — Кандагар, передает "Интерфакс". Ни одна из действующих на территории Афганистана вооруженных группировок пока не взяла на себя ответственности за это нападение.

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