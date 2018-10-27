Наводнение на Кубани: пострадали 60 человек, около 10 остаются в больницах

Пострадавшими в результате паводка на Кубани числятся 60 человек, из них порядка 10 госпитализированы, остальным помощь оказана амбулаторно. Двоих из госпитализированных пострадавших могут выписать в течение дня 27 октября.

Данные о количестве пострадавших привел министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Капустин. По его словам, остается неизвестной судьба двух человек — не исключено, что они выехали за пределы региона еще до наводнения.

Из-за ливней в крае подтоплены около трех десятков населенных пунктов, повреждены автомобильные дороги и железнодорожные пути, задержаны поезда, разрушены несколько мостов и подходов к ним. Жертвами непогоды, по данным краевых властей, стали шесть человек, передает ТАСС.

Есть проблемы с подачей электроэнергии и газа, остался без воды город Туапсе, в котором проживают более 60 тысяч человек. Подтоплены более двух тысяч домовладений.

По данным Минздрава края, врачебно-сестринские бригады провели более трех тысяч подворовых обходов в зоне подтопления, провакцинировав более 300 человек. В зоне подтопления работают 359 медработников, передает "Интерфакс".

Всем нуждающимся в полном объеме оказывается медицинская и медико-психологическая помощь. С 25 октября в границах Туапсинского и Апшеронского районов края, а также города-курорта Сочи введен режим чрезвычайной ситуации.