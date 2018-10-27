НХЛ. Кучеров и Сергачев помогли "Тампе" обыграть "Вегас"

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. "Тампа-Бэй Лайтнинг" на чужом льду обыграла "Вегас Голден Найтс" со счетом 3:2. Российский форвард молний Никита Кучеров и защитник команды Михаил Сергачев отметились результативными передачами.

Для Кучерова это очко стало девятым в восьми матчах сезона (3 шайбы + 6 передач). В актвиве Сергачева — 4 (0+4) балла за результативность. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 29 из 31 брочка по своим воротам.

Результаты других матчей игрового дня: "Детройт Ред Уингз" — "Виннипег Джетс" — 1:2; "Каролина Харрикейнз" — "Сан-Хосе Шаркс" — 4:3 Б; "Колорадо Эвеланш" — "Оттава Сенаторз" — 6:3.