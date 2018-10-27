Вспышка инфекционного заболевания зафиксирована в школе под Воронежем

Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в одной из школ в Воронежской области, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В сообщении уточняется, что групповое заболевание острой кишечной инфекцией зафиксирована в пятницу у школьников и преподавателей в Ольховатском районе под Воронежем. Работа учебного учреждения была приостановлена, восемь учеников и преподавателей Заболотовской средней школы проходят амбулаторное лечение.

Для предотвращения распространения инфекции в здании школы проведена дезинфекция. Отобраны санитарные пробы в школьной столовой, взяты смывы с рук работников.

Ситуация в школе находится на особом контроле.