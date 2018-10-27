Кубань: вода ушла из домовладений, свет пока не вернули

В Краснодарском крае вода ушла из подтопленных паводком домов на территории трех пострадавших муниципальных образований — Туапсинского, Апшеронского районов и города Сочи. Затопленных участков в регионе на утро 27 октября нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В семи пунктах временного размещения размещены 175 человек, в том числе 73 ребенка. Их жизнеобеспечение организовано в полном объеме, они обеспечены предметами первой необходимости, горячим питанием, в том числе детским, бутилированной питьевой водой и средствами связи.

В пострадавших от паводка населенных пунктах работают 187 комиссий по оценке ущерба. Остаются на контроле МЧС вопросы возобновления электро- и водоснабжения. Пока подача электроэнергии частично восстановлена для восьми населенных пунктов (это 1081 домовладений и 9730 человек), водоснабжение — для одного населенного пункта (3367 домовладений и 5709 человек).

Возобновлены железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи, движение по трассам Майкоп — Туапсе и Джубга — Сочи. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 1463 человека и 330 единиц техники, в том числе 100 человек и 25 единиц техники аэромобильной группы, а также 16 плавсредств.



Последствия паводка в Апшеронском и Туапсинском районах помогают ликвидировать около 200 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой инженерной техники из состава дислоцированных в Краснодарском крае соединения специального назначения и десантно-штурмового соединения. Они привлечены решением командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова, передает ТАСС.

Для мониторинга зоны паводка в Горячеключевском районе края ранее выделили три расчета беспилотных летательных аппаратов "Орлан" и "Тахион", в готовности к действиям по ликвидации последствий ЧС находятся более 300 военнослужащих и около 40 единиц техники, в том числе военно-транспортные вертолеты армейской авиации Южного военного округа.

В Туапсинском районе уже сданы первые списки граждан для получения единовременной материальной помощи по 10 тысяч рублей. Как рассказал глава Туапсинского района Анатолий Русин, поставлена задача до конца дня завершить обходы дворов для составления актов материального ущерба, чтобы максимально помочь жителям. Группировка спасателей в Туапсинском районе усилена до 600 человек. Ведутся аварийно-восстановительные работы, запущен один из водозаборов, до конца дня предполагается подключить еще два.

Пострадали в результате паводка на Кубани 60 человек, из них порядка 10 госпитализированы, остальным помощь оказана амбулаторно. Двоих из госпитализированных пострадавших могут выписать в течение дня 27 октября. С 25 октября в границах Туапсинского и Апшеронского районов края, а также города-курорта Сочи введен режим чрезвычайной ситуации.