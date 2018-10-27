США анонсировали "дополнительные меры" в ответ на убийство Хашогги

После убийства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги госсекретарь США Майк Помпео уже аннулировал несколько виз и "предпримет дополнительные меры". Об этом заявил на ежегодной международной конференции по вопросам безопасности в столице Бахрейна Манаме министр обороны США Джеймс Мэттис.

Он также предупредил собравшихся на форуме в Манаме арабских лидеров, что история с Хашогги — пример, когда одна из наций "перестает уважать международные стандарты и закон", и это "нарушает региональную стабильность, когда это необходимо больше всего". По словам главы Пентагона, мир и приверженность соблюдению прав человека — коллективные интересы, так что убийство Хашогги "должно беспокоить всех на этом дипломатическом форуме".

В начале октября саудовский журналист Джамаль Хашогги, известный своей критикой политики Саудовской Аравии, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства своей страны в Стамбуле. 20 октября власти Саудовской Аравии объявили, что Хашогги, который работал обозревателем американской The Washington Post и с 2017 года жил в США, был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.

Восемнадцать подданных Саудовской Аравии находятся под следствием, их личности не раскрываются. Также отстранены от своих должностей главные помощники наследного принца Саудовской Аравии — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани, передает РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашогги было тщательно спланировано, а генпрокурор Саудовской Аравии сообщил, что подозреваемые действовали преднамеренно.

Представитель американского госдепартамента Хезер Науэрт ранее сообщила, что в связи с гибелью Хашогги Вашингтон запретит 21 подданному Саудовской Аравии въезд на территорию США, передает ТАСС. У большинства этих лиц уже есть американские визы, которые будут аннулированы, уточнила Науэрт.