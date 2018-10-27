Евгения Медведева: в этом сезоне я готова к ошибкам и неудачам

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала неудачное выступление в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в Канаде – Skate Canada. Напомним, россиянка упала и заняла только седьмое место, показав худший результат во взрослой карьере.

Медведева объяснила падение потерей концентрации и добавила, что на тренировках и разминке выполняла все элементы идеально.

"Честно, в этом сезоне я даже готова к ошибкам, к неудачам, — заявила Медведева, которую цитирует ТАСС. — Для меня все в новинку, мое тело новое, мое сознание новое, я должна привыкнуть к этому".

Произвольная программа у девушек состоится в ночь на 28 октября. Российская фигуристка заявила, что будет сражаться до последнего.