"Украина - фейл-кейс": глава "Нафтогаза" рассказал о перспективах страны

Главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев дал пессимистичный прогноз развития Украины. Как заявил Коболев журналу "Новое время", Украина не сможет выиграть в глобальной конкуренции, потому что представляет собой "классический "фейл-кейс". Украинскую экономику сложно отнести к лидерам или середнячкам, отметил директор "Нафтогаза". По мнению бизнесмена, шансы Украины падают в геометрической прогрессии из-за отсутствия "качества человеческого потенциала", пишет РИА Новости.

Ранее региональный директор Всемирного банка Сату Кахконен отвела Украине не менее ста лет на то, чтобы догнать европейских соседей.

Внешний долг Украины за 2016-2017 годы вырос на 18,9 и 10,9 процента.