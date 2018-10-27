Вместо ответа на вопрос об американских ракетах в Европе Болтон поведал о российских

В Доме приемов МИД РФ на Спиридновке по просьбе недавно побывавшей в Москве американской делегации во главе с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном переговоры были спланированы таким образом, что съемка была только протокольной. То есть, журналисты не могли задавать Болтону вопросы, на которые он отвечал бы в присутствии российских должностях лиц, которые его наверняка захотели бы поправить или дополнить.

И все-таки Болтон вышел к журналистам, собравшимся в агентстве "Интерфакс". На правой руке — фирменное кольцо выпускника Йельского университета 1970 года. А его левая рука… Когда телеканал "Россия" уже по традиции получил право первого вопроса, я не удержался.

- Можно и вашу левую руку увидеть? Там тоже нет ракет? Если у Соединенных Штатов и России окажутся свободными руки в плане выхода из Договора по РСМД, то где захотим, там ракеты и ставим? В последнее время так много американскими чиновниками сказано про Китай, что создалось ощущение, что это больше всего заботит вас. Но неужели опять ракеты вернутся в Европу, и мы друг на друга будем смотреть через европейский континент, превращая европейцев в заложников? Или возможна некая территориальная оговорка между Россией и США в плане выхода из договора, но не нацеливание ракет друг на друга на европейском театре? – обратился я к Джону Болтону.

- Пока что этот вопрос не обсуждался так детально, как вы его задали. Он является очень важным. Об этом говорил президент Трамп. Наше решение имеет отношение к тем нарушениям, которые, по нашему мнению, осуществлялись Российской Федерацией, — отметил Болтон.

Пресс-конференция не то место, где стоит устраивать диспуты. А то мы не знаем, что под РСМД подпадают те же американские ракеты-болванки для испытаний ПРО на Гавайях.

Я все-таки не выдержал и, нарушив этику поведения на пресс-конференции и не отдав микрофон, задал еще один вопрос: "Так появятся ли американские ракеты в Европе?"

"На самом деле в Европе уже находятся российские баллистические ракеты, угрозой является не выход Соединенных Штатов из этого договора, а наличие российских ракет на европейской территории", — заявил Джон Болтон.