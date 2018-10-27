Мэттис заявил, что России не удастся заменить США

Присутствие России на Ближнем Востоке "не сможет заменить продолжительную и прозрачную приверженность США" этому региону. Об этом, передает "Интерфакс", заявил на ежегодной международной конференции по вопросам безопасности в столице Бахрейна Манаме глава Пентагона Джеймс Мэттис. Возглавляемая США коалиция продолжит зачистку исламистских группировок на территории Сирии, пообещал он.

Американский министр обороны также обвинил Россию в "отсутствии искреннего стремления к важнейшим моральным принципам": по его мнению, в Москве готовы "игнорировать преступные действия (президента Сирии Башара) Асада по отношению к его собственному народу". Главная причина сохранения Асадом власти в Сирии, по мнению Мэттиса — поддержка со стороны Ирана и "повторяющиеся вето резолюций в Совете Безопасности ООН со стороны России".

Тем временем в турецком Стамбуле 27 октября пройдет четырехсторонний саммит по Сирии с участием президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. В Стамбул также отправится спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а на полях саммита планируется встреча глав Минобороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара.