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27 октября 201811:35

Лихач спровоцировал ДТП на встречной полосе в Ижевске. Видео

ВКонтакте/Димка Терёхин

Утром в минувшую пятницу, 26 октября, на пересечении улиц 40 лет Победы и 10 лет Октября, произошло дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора.

 

Водитель легкового автомобиля на большой скорости выехал на перекресток, после чего не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения, где протаранил "Ладу Гранту".

По словам очевидцев, все участники аварии остались живы. Ноги мужчины, находившегося за рулем "Лады", после столкновения оказались зажаты, и он не сумел самостоятельно покинуть салон своего авто.

В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам полиции.

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