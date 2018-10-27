Skate Canada. Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца

В канадском Лавале продолжается второй этап Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada. В ночь на 27 октября первую часть программы – ритм-танец – показали танцевальные дуэты. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат.

Судьи оценили прокат российского дуэта на 74,66 балла. Лидирует американская пара Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (80,49). Третьими идут испанцы Оливия Смарт и Адрия Диас (72,35). Еще один российский дуэт — Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин – стали седьмыми (62,68).