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27 октября 201822:15 Сергей Брилев

"Ненастье": отголоски реальных историй

Одна из главных телевизионных премьер этой осени — многосерийная драма, которую поставил тот режиссер, которого зрители знают по таким картинам, в частности, как "Ликвидация" и "Жизнь и судьба". Теперь Сергей Урсуляк готовит к показу фильм "Ненастье" по мотивам романа нашего современника писателя Алексея Иванова.

Действие разворачивается в сложнейшем, но и полном надежд периоде 90-х. В новую Россию возвращаются главные герои, прошедшие Афганистан, чтобы жить и рисковать, любить и верить. Но один из них решается на дерзкое преступление во имя любимой, после чего в его жизни наступает "Ненастье": это и состояние души, и название дачного поселка, где ему приходится скрываться.

В романе Алексея Иванова в сюжете угадываются отголоски историй, которые на самом деле были с афганцами в Екатеринбурге. Но город назван Батуевым. Российский город на перепутье. В итоге съемки сериала проходили в подмосковной Электростали, уральском Нижнем Тагиле и Волгограде, а Афганистан снимали в Крыму. Вместе с великолепным мастером Сергеем Маковецким режиссерские задумки воплотили молодые и талантливые Александр Яценко и Татьяна Лялина, Александр Горбатов и Александр Голубев.

- Сергей Владимирович, если кто не помнит, вы сняли "Ликвидацию", "Жизнь и судьбу", "Тихий Дон". И вот теперь "Ненастье". Я как читатель очень жду сериала. Когда прочел книгу Алексея Иванова "Ненастье", то рассказал на Facebook, как она мне понравилась. Меня вдруг один из коллег спросил: "А о чем книга?" И я растерялся. Формально афганцы после войны, 90-е, но это ведь не про афганцев и не про 90-е. О чем книга? О чем фильм?

- Если бы мы с вами встречались лет 30 назад, я бы просто ответил на этот вопрос: это о молодых людях, ищущих свое место в жизни. А поскольку мы рассказываем о 90-х, и жизнь в тот момент поменялась, то как и поиски эти тоже поменялись. Я думаю, что эта книга не об афганцах, вернее, не только об афганцах, она шире, она обо всех нас, переживших то время, — говорит Сергей Урсуляк.

- Но вот сам автор Алексей Иванов пишет, что "роман не про деньги, не пор криминал, а про ненастье в душе". Наверное, так?

- Да, наверное, так.

- Это же очень хорошая литература. Я вам завидую в силу того, что приходилось экранизировать такое: "За грязными витринами кафе город нервно полыхал закатом. Голое небо окрасилось холодным свекольным румянцем, на крышах обшарпанных пятиэтажек сквозь розовый свет протаяли ржавые ребра".

- Когда вы зачитываете куски из романа, мне становится неловко перед Алексеем Ивановым.

- Зря, потому что Иванов уже видел ваш рабочий материал. И он крайне доволен экранизацией.

- Я вам больше скажу. Недавно мы получили письмо от него, посмотревшего первые три серии, и я даже не буду пересказывать те слова, которые он написал.

- Автору понравилось?

- Понравилось — это самое главное.

- Все-таки надо досказать для зрителей. Это история про военных, вернувшихся из Афганистана. Происходит развал Союза, 90-е годы, афганское братство превращается, скорее, в ОПГ. Здесь что-то есть от "Бригады" на самом деле?

- Я бы сказал, не больше, чем что-то.

- А ведь те, кто младше 20, наверное, уже не поймут, о чем картина?

- Не нужно приуменьшать извилины тех, кто младше 20. Нам хотелось бы выйти за рамки частной истории. Мне кажется, то, о чем мы рассказываем, в той или иной мере пережили все жившие в то время. Те мысли, то непонимание и то счастье , если хотите, которое тоже было в 90-е. Не нужно сейчас превращать это время в сплошную черную дыру. Это было время огромных надежд, перемен. Вопрос, кто с чем вышел после этого, кто с чем остался, кто абсолютно поменял все, сменил знаки, сменил плюсы на минусы.

- Кого похвалите из актеров?

- Всех актеров. Я выбирал их сам, и если что-то у них не получилось, то это виноват я . Надеюсь, что у них многое получилось, это очень хорошие молодые артисты.

- Лихолетов — это кто?

- Это Саша Горбатов, который был у меня в "Тихом Доне" Степаном Остаховым.

- А Неволин?

- Это Саша Яценко, который был у меня в "Тихом Доне" Кошевым. Я я взял их оттуда. Там Саша Голубев прекрасно играет такого злого гения Басунова. И там замечательная Таня Лялина, актриса театра "Современник", которая играет Пуговку. Вокруг них еще большое количество замечательных молодых артистов. Вы всех увидите, если посмотрите кино.

- Приходилось ли молодым ребятам погружать себя в те реалии 90-х, которые они уже не застали? Там же женщины — вчерашние учительницы — оборачивались базарными тетками, спортивный тренер олимпийского резерва — опустившимся на дно жизни человеком. Маковецкий-то это время помнит. А вот женщина?

- Играются же взаимоотношения и предлагаемые обстоятельства. Они же могут играть, например, Ромео и Джульетту. Я думаю, что в огромной степени на тему 90-х размышлять, фантазировать не менее интересно, чем просто смотреть хронику.

- Позволю себе еще одну цитату: "Ненастье пока еще лежало в темноте этой долгой субботы, хотя на земле, пусть и очень далеко, все равно уже началось воскресенье". Воскресенье наступило? Я не про день.

- Я понимаю. Наступила другая жизнь. Безусловно. Опять же, идя в рамках нашей картины. Был период Бориса Николаевича Ельцина, а начался другой этап. Про него нужно делать другое кино. Это тоже неоднозначное время, безусловно. Но сегодняшнее время должно отстояться, мне кажется, для того, чтобы о нем можно было говорить объективно, более спокойно.

- И без излишних придыханий.

- Совершенно верно. Но это другое время по отношению к 90-м.

- А на то уже можно взглянуть?

- Мне кажется, да. По крайней мере, я попытался.

- Вот и взглянем. Сколько серий?

- Одиннадцать.

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