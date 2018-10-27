Небывалые гости в легендарной пышечной: мечту Миклухо-Маклая осуществили в Питере

Уж сколько самых разных и знаменитых гостей за последние полвека захаживали в легендарную пышечную на Большой Конюшенной в Петербурге, но таких, как накануне, там еще не бывало! То были папуасы. Настоящие. Из государства Папуа-Новая Гвинея, берега которого в XIX веке обследовал российский путешественник Миклухо-Маклай.

С колокольни Исаакиевского собора вид открывается такой, что и у петербуржцев дух захватывает, что уж говорить о гостях из Папуа-Новой Гвинеи, где Россию еще недавно называли не иначе как "деревней Маклая".

Это первая в истории России официальная делегация из Папуа-Новой Гвинеи. На паспортном контроле документы несколько раз перепроверили, а пропустили, лишь убедившись, что гостей есть кому встретить. Встретил их Николай Миклухо-Маклай — полный тезка и потомок прославленного русского путешественника.

"Это реализованная мечта Миклухо-Маклая. Еще 150 лет назад к нему обращались папуасы и спрашивали: хорошо, ты приезжаешь к нам, мы хотим к тебе, в деревню Маклая, как тебе там живется? Потом приезжала советская экспедиция 40 лет назад, ей тоже задавали вопрос: хорошо, вы приезжаете, но как же у вас? И когда я оказался там, мне такой же вопрос задали. И я решился все-таки воплотить эту мечту", — рассказал Николай Миклухо-Маклай.

Миклухо-Маклай-младший продолжает дело своего предка. Основал фонд, снял фильм и сделал фотовыставку о жизни коренного населения Папуа-Новой Гвинеи. Готовит еще две экспедиции на остров. И это куда легче, чем организовать приезд островитян в Россию. Но все же нашлись пятеро смелых, с хорошим английским и, что редкость, паспортами, которые решились двое суток лететь в холодную страну.

Майкл, Лорел, Миделит, Рассел и Бетти — сотрудники университета. Двое — преподаватели политических наук. Отсюда они увезут новое восприятие России, страны не только с холодным климатом, но и теплым сердцем, где бережно хранят память о путешествиях Миклухо-Маклая и артефакты, привезенные с далеких берегов.

В архиве Русского географического общества хранятся порядка трех тысяч рисунков, сделанных собственноручно Николаем Миклухо-Маклаем. Так как это оригиналы, прикасаться к ним можно только в специальных перчатках, которые нам любезно предоставили сотрудники архива. На одном из рисунков изображена хижина, в которой Миклухо-Маклай жил первое время, а вот портрет мальчика Туя, первого аборигена, который решился на контакт с "лунным человеком", как называли Маклая, видимо, имея ввиду цвет его кожи.

Миклухо-Маклай был первым белым, отнесшимся к туземцам по-человечески. Он жил среди них, пытался уберечь от колонизации. Это был мечтатель и, конечно, авантюрист, но задуманное им в итоге осуществилось, пусть и после его смерти: жители Папуа-Новой Гвинеи свободны, а некоторых теперь можно встретить даже в легендарной ленинградской пышечной!